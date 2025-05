Death Stranding 2 mudou de data por causa de GTA VI

Graças ao anúncio de GTA VI para 2025, muitas empresas começaram a temer ter que competir contra o carro-chefe da Rockstar Games. Death Stranding 2: On The Beach não foi diferente dos demais, na nova edição de “A Hideo Kojima Radio”, o diretor do jogo confirmou que mudou a data original de lançamento do título de setembro para junho, por medo de concorrer com GTA VI e acabar ofuscando o exclusivo da PlayStation

Em uma tradução feita no X pelo colunista japonês, Genki_JPN em seu perfil, ele destacou a fala de Kojima sobre o assunto.

Hideo Kojima says when publishers decide the release date for games like Death Stranding 2 they try avoid big sellers like Grand Theft Auto VI! via @koji10_tbs



"For example some are saying GTA may or may not release in November. As soon as it would be announced for November,… pic.twitter.com/RxQfcXaXRV — Genki (@Genki_JPN) May 7, 2025

“Por exemplo, estão dizendo que GTA pode ou não ser lançado em novembro. Assim que for anunciado para novembro, todo mundo sairia do caminho dele. Para ilustrar, se um novo filme do Missão Impossível for lançado em maio, os outros não vão conseguir competir com isso, então mudariam (a data) para outro lugar.”

Apesar da data inicial, Death Stranding chega no dia 26 de junho, enquanto GTA VI foi adiado pela Rockstar saindo do ano de 2025 e recebendo uma data oficial para 26 de maio de 2026.

Death Stranding 2: On The Beach terá um elenco de peso encabeçando as novas andanças de Sam Troy Baker retorna como Higgs, Norman Reedus como Sam Porter Bridges, Léa Seydoux como Fragile, e novos personagens como Elle Fanning como Tomorrow, o diretor de Mad Max, George Miller como Tarman, Debra Wilson como Doctor, Alistair Duncan como O Presidente, Jonathan Roumie como Dollman, Alissa Jung como Lucy e Luca Marinelli como Neil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O jogo chega exclusivamente para PlayStation 5, no dia 26 de junho, e a pré-venda já pode ser realizada na loja digital da Sony, a PlayStation Store.