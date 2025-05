Escolas públicas do DF recebem oficinas de grafite e culinária

06/02/2018. Crédito: Antônio Cunha/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Cidades. Grafite na estátua do elefante no Jardim Zoológico de Brasília. Grafiteiro Daniel Toys. - (crédito: Antonio Cunha/CB/D.A Press)

Com o início de maio, os alunos de duas escolas, uma da da Ceilândia (CED 15) e outra da Estrutural (CED01), terão acesso a oficinas gratuitas de grafite e culinária no contraturno escolar. As atividades do projeto Casa de Criatividade e Inovação, com Termo de Fomento junto ao Ministério da Cultura e Governo Federal, têm como objetivos promover o amplo acesso à cultura, despertar talentos artísticos e incentivar a economia criativa.

A oficina de grafite será feita pelo artista Daniel Toys e sua equipe. Com um estilo singular de criatividade e uso de cores, suas obras se destacam não só nas ruas de Brasília mas também em países como Alemanha, França, Argentina e Reino Unido. Para ele, incentivar os jovens vai além da arte.

Para o grande encerramento do projeto, o Casa de Criatividade e Inovação promoverá a exposição das obras de arte produzidas pelos jovens na Vila dos Sertões, em Goiânia, durante o evento que celebra o início da competição do Rally do Sertões 2025, garantindo aos artistas a oportunidade de incentivo e de visibilidade de seus trabalhos no cenário nacional.

Ao todo, 150 estudantes do Centro Educacional 15 de Ceilândia e do Centro Educacional 01 da Estrutural serão beneficiados com diversas atividades gratuitas, incluindo aulas teóricas e práticas, workshop e intercâmbio de aprendizado com profissionais de renome nas áreas.

Serviço

Oficina de grafite e culinária feita por Daniel Toys

Gratuitas feitas para os os estudantes do CED 15 (Ceilândia) e CED 01 (Estrutural). Gratuitas

