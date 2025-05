Tom Brady revela ter decepcionado filhos com Gisele: ‘Só percebe depois’

Brady explicou que não previa como as piadas afetariam emocionalmente as crianças. "Foi difícil para os meus filhos, com certeza", revelou - (crédito: Reprodução/Instagram)

Tom Brady refletiu recentemente sobre uma decisão que, embora parecesse inofensiva no momento, teve impacto direto em sua família. Em participação no podcast Impaulsive, o ex-quarterback da NFL comentou o arrependimento por ter participado de um especial de comédia, que abordou sua vida pessoal, incluindo o divórcio com Gisele Bündchen e o relacionamento dela com o treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente. "Foi uma noite divertida, ri muito, consegui rir de mim mesmo", contou ele. No entanto, o humor do evento perdeu o brilho quando confrontado pela reação de seus filhos, Benjamin e Vivian.

Brady explicou que não previa como as piadas afetariam emocionalmente as crianças. "Foi difícil para os meus filhos, com certeza", revelou. Ele contou que, apesar de lidar bem com brincadeiras sobre si mesmo, as consequências para os filhos foram dolorosas. "Não me levo muito a sério, mas entendo que, para eles, isso foi muito difícil", disse, demonstrando empatia pelo incômodo dos filhos ao verem a mãe exposta.

O ex-atleta reconheceu que, como pai, nem sempre é possível antecipar todos os efeitos das escolhas. "Há algumas coisas que você, como pai, estraga e só percebe depois", refletiu. Para ele, a paternidade exige constante autoavaliação. "Não somos pais perfeitos. Não existe um manual perfeito para isso", comentou, admitindo que aprendeu com o episódio.

O momento mais marcante para Brady foi o diálogo com os filhos no dia seguinte ao especial. "Senti como se uma estaca tivesse atravessado o coração — e compreensivelmente", desabafou. Segundo ele, os filhos o questionaram com sinceridade: "Qual foi o sentido disso? Por que você fez isso?". Diante da dor alheia, o ex-jogador concluiu com maturidade: "Você vive e aprende".

