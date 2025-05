Fátima Bernardes conta como surgiu sua fobia de avião: ‘Sempre choro’

Fátima Bernardes, aos 62 anos, revelou detalhes íntimos sobre sua vida emocional e seus medos em um vídeo recente publicado em seu canal no YouTube. Entre as revelações, a apresentadora falou abertamente sobre sua fobia de avião, algo que a acompanha há anos e está relacionado à sua ansiedade. "Quando a gente é ansioso, a gente tem a ilusão de que a gente controla toda a nossa vida", refletiu. Fátima também compartilhou que nunca consumiu bebidas alcoólicas de forma excessiva, justamente por temer perder o controle: "Não gosto de me sentir diferente", disse ela.

O medo de voar se intensificou após o nascimento dos filhos. A jornalista contou que, durante uma viagem de volta de Nova York, enfrentou uma forte crise de pânico dentro da aeronave. "Estava muito ansiosa para rever as crianças depois de 9 dias e foi horrível. Tomei um remédio para dormir e deu o efeito contrário", relatou. Esse episódio a fez evitar voos por mais de dois anos, até iniciar um tratamento terapêutico.

Através da terapia, Fátima entendeu que sua tentativa de controlar tudo ao redor era, na verdade, uma forma de mascarar inseguranças. "Existe o imponderável, o imprevisível, e só passei a pensar nisso quando passei a ter fobia de avião", explicou. Ela contou que já fez terapia cognitivo-comportamental e sessões com realidade virtual para enfrentar o medo.

Atualmente, mesmo conseguindo embarcar, o momento da decolagem ainda é o mais difícil. "Toda vez que o avião está acelerando para decolar, estou chorando. Fico de óculos escuros e as lágrimas escorrendo", revelou. Fátima afirmou que segue orientações médicas e toma medicamentos antes de voar, sempre escolhendo cuidadosamente o voo, a companhia e até o assento.

