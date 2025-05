Entenda a briga da nora de Angélica com influenciadoras

Uma série de desentendimentos entre jovens influenciadoras movimentou as redes sociais nos últimos dias, com destaque para Antonela Braga, Duda Guerra e Liz Macedo. O conflito se intensificou após uma viagem a Gramado, no Rio Grande do Sul, que contou com a presença de várias personalidades digitais.

O estopim parece ter sido um desentendimento relacionado a Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, namorado de Duda. A influenciadora Antonela foi acusada de solicitar acesso a um perfil privado e exclusivo do rapaz, gerando desconforto entre os envolvidos.

A situação ganhou notoriedade após Antonela publicar um vídeo afirmando que se sentiu isolada durante a viagem. "Acho que às vezes essas coisas acontecem para testar a gente e ver se a gente é forte", disse ela, revelando que decidiu voltar ao Rio de Janeiro antes do previsto.

A repercussão fez com que outras participantes se manifestassem. Júlia Pimentel, por exemplo, negou que Antonela tenha sido excluída e disse que havia espaço para diálogo: "Ninguém foi excluído da viagem". Já Liz Macedo reforçou essa versão, afirmando que o afastamento partiu de uma decisão da própria Antonela.

Em resposta, Antonela alegou que Duda Guerra teria sido grosseira com ela e mencionado um episódio em que foi repreendida por seguir o perfil fechado de Benício. Duda, por sua vez, declarou que a aproximação foi considerada inadequada, uma vez que "eles não são do mesmo grupo de amizade, não se conhecem, não convivem e nunca nem se viram". A mãe de Antonela também se pronunciou, rebatendo críticas públicas e condenando o comportamento de algumas envolvidas.

O episódio tomou proporções ainda maiores quando o perfil de Angélica, mãe de Benício, curtiu um comentário criticando Duda Guerra. A curtida rapidamente viralizou, alimentando rumores sobre tensões familiares. Após a repercussão, o comentário foi removido do perfil da apresentadora.