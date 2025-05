Climão entre William Bonner e Ilze Scamparini marca ao vivo no Jornal Nacional

O Jornal Nacional (JN) desta terça-feira (6/5) contou com uma situação inusitada no encerramento da transmissão ao vivo direto do Vaticano. William Bonner e Ilze Scamparini estavam na Praça de São Pedro, no Vaticano, para cobrir a conclave para escolha do novo papa, momento em que a repórter se esquivou das tentativas de contato físico de Bonner.

Ilze participava do JN para falar sobre os pontos fortes e fracos dos cardeais prováveis de suceder o papa Francisco. Bonner a descreveu como “nossa especialista em Vaticano” e tentou interagir com a repórter de forma despojada. Enquanto isso, o semblante de Ilze constrangido chamava atenção.

Bonner tocou no ombro da colega, o que ela pareceu levar na esportiva inicialmente. Ao continuar o toque físico, Ilze desviou o corpo. "Vamos ter que esperar mais um pouquinho pra ver se esses papáveis que você destacou aqui pra gente, com suas qualidades e seus potenciais defeitos, vão sair dali como cardeais ou papa", agradeceu Bonner.

Ao se despedirem dos telespectadores, Bonner tentou dar um abraço em Ilze, que fugiu do contato e quase se ausentou do quadro da câmera que transmitia a reportagem. A repórter já mantinha uma distância de Bonner, que se esticou para o abraço.

“Ilze Scamparini, muito obrigado. Eu agradeço em nome de todo o público, porque o pessoal pede, hein! O pessoal pede em rede social muito a sua presença aqui, mas não vou explorar você, exigir que você esteja comigo todas essas noites. Muito obrigado mais uma vez”, finalizou Bonner.

No X (antigo Twitter), os internautas criticaram a ação de Bonner com Ilze. “O William Bonner forçando uma simpatia e a Ilze Scamparini totalmente desconfortável e se afastando dele e querendo voltar para o telhado dela foi a melhor coisa do dia. Espero que como bom profissional e gente boa que o Bonner é, que compreenda que amamos o Scamparini way”, comentou um usuário.

“Nossa, a Ilze totalmente desconfortável com o Bonner…”, lamentou outro. “Não, mas que interação estranha foi essa entre Bonner e Ilze Scamparini! Ele querendo ser "amigão " e ela totalmente desconfortável!”, disse uma terceira. “Não estava esperando esse desconforto da Ilze Scamparini no Jornal Nacional não. Fiquei desconfortável junto”, comentou outra internauta.

Na página do Jornal Nacional no Instagram, uma foto de Bonner abraçando Ilze foi publicada, mas no registro Ilze também não parece confortável.

