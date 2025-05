Coletivo Agbelas traz oficinas e cortejos para a capital federal

Fundado em 2019, o coletivo Agbelas é liderado por Giovanna Paglia e tem como ponto central o agbê, instrumento presente na cultura de matriz africana e em diversas tradições populares do Brasil. Com uma dinâmica itinerante, o grupo passa pela capital no sábado (10/5) e no dia 17 de maio.

No sábado (10/5), o coletivo estará na Vila Planalto para oferecer oficinas de agbê, perna de pau, percussão e de figurino para estudantes da escola CEF 01. Além disso, será realizada uma aula com o jornalista e pesquisador João Carlos Amador para compartilhar histórias não contadas da cidade para os alunos, como o massacre do Acampamento Pacheco Fernandes ocorrido em 1959.

Após as oficinas, as Agbelas realizam um cortejo musical com os participantes das oficinas e os grupos Fanfarra Tropicaos e o Maracatu do Boiadeiro Boi Brilhante. O cortejo homenageia operários da Vila Planalto que morreram buscando melhores condições de trabalho.

Na Ceilândia, dia 17 de maio, haverá oficinas de toques e danças com o agbê e de perna de pau no Quilombo Cio das Artes. O foco do projeto é em mulheres negras, periféricas, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência. Para finalizar a programação, um cortejo musical sairá do local com os grupos Fanfarra Tropicaos e das Sambadeiras de Roda.