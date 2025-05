Show gratuito no Clube do Choro abre programação semestral de eventos

Às 19h30 desta quarta-feira (7/5), Dalila, Leandro Tigrão e projeto Vibrações são os convidados do grupo Choro Livre para roda musical no ponto de referência do gênero no país, o Clube do Choro. Realizado desde 2023, o projeto inclui programação cultural para todas as idades durante seis meses.

Leia também: Artistas de rua brasilienses ganham episódios em série de TV

“Participar deste evento é um marco tanto pessoal quanto coletivo. A presença da arte drag nesse contexto é mais do que performática, é política, poética e profundamente simbólica. É uma forma de ampliar os horizontes do próprio choro, mostrando que essa música tão rica e brasileira também pode ser um espaço de acolhimento, reinvenção e pluralidade”, ressalta a artista Dalila.

Leandro Tigrão celebra a oportunidade que a reunião de artistas proporciona: “É uma alegria poder levar um pouco da minha vivência, trocar com tanta gente incrível e voltar para casa inspirado pelo encontro”.

Leia também: Death Stranding 2 mudou de data por causa de GTA VI

O Complexo segue cronograma de atividades, com shows e espetáculos infantis, até novembro. Os eventos ocorrem sempre às quartas, sextas e sábados, pelas próximas 24 semanas.