Motörhead anuncia lançamento de álbum perdido de 1976 e lança single

Nesta quinta-feira (8/5), a banda Motörhead anunciou o lançamento de The Manticore Tapes, álbum perdido de 1976, para lançamento em 27 de junho. A coletânea traz 11 gravações inéditas da primeira sessão de estúdio da formação clássica. Para acompanhar o anúncio, lançam o single e videoclipe do Motörhead, como uma amostra do que está por vir.

Em 1976, um ano após a fundação, o grupo se instalou no lendário estúdio Manticore de Emerson, Lake & Palmer, em Fulham, para ensaiar e apresentar a nova formação com Lemmy, Fast Eddie Clark e Phil “Philthy Animal” Taylor. Durante o período, eles gravaram pela primeira vez juntos e, agora, 49 anos depois, a fita perdida veio à tona, foi restaurada e polida como parte da celebração dos 50 anos da emblemática banda de hard rock. A quase acidental criação do álbum e as circunstâncias em que foi gravado revelam um novo capítulo da história da banda, de uma época em que o futuro parecia incerto.



O projeto foi restaurado por Cameron Webb, colaborador de longa data do Motörhead, com masterização de Andrew Alekel. O resultado é um momento verdadeiramente histórico na evolução de um dos maiores ícones do hard rock, restaurando e revelando ao público, pela primeira vez, uma parte vital da trajetória e da história da banda.