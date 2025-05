Com quem ficará a fortuna de Liam Payne

O cantor britânico Liam Payne, conhecido mundialmente por seu trabalho no grupo One Direction, faleceu em outubro de 2024, aos 31 anos, e deixou uma herança estimada em mais de 24 milhões de libras, equivalente a cerca de 156 milhões de reais. Sem ter elaborado um testamento em vida, a totalidade dos bens será transferida para seu único filho, Bear, de 8 anos, fruto de seu relacionamento anterior com a cantora Cheryl Tweedy. A artista assumirá a responsabilidade pela administração do patrimônio do menino até que ele atinja a maioridade.

Segundo documentos divulgados nesta quarta-feira (7/5) pelo jornal Daily Mail, o montante original da fortuna de Payne era de 28,6 milhões de libras, mas foi reduzido após a quitação de dívidas e outros encargos financeiros. O valor remanescente deverá ser mantido sob custódia judicial, seguindo as leis britânicas que regem a sucessão em casos onde não há testamento formalizado.

A legislação do Reino Unido estabelece que, na ausência de cônjuge legal ou testamento, o patrimônio de uma pessoa falecida é transferido diretamente para seus descendentes diretos. Nesse cenário, a atual companheira de Payne, Kate Cassidy — com quem ele planejava se casar — não terá direito legal a qualquer parte da herança. Em contrapartida, Cheryl Tweedy e o advogado musical Richard Bray, que já trabalhou com artistas como Ed Sheeran, foram designados para gerir os bens em nome do herdeiro.

O falecimento de Liam ocorreu após uma queda da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, episódio que comoveu fãs ao redor do mundo. O velório aconteceu 35 dias após sua morte, reunindo familiares e amigos próximos. Desde então, diversas homenagens têm sido prestadas ao artista, incluindo uma publicação oficial da banda One Direction — a primeira em quatro anos — em tributo ao ex-integrante.

Como está o processo de luto da ex-namorada de Liam Payne

Seis meses após a trágica morte de Liam Payne, ex-integrante da boy band One Direction, a modelo Kate Cassidy, de 26 anos, voltou a se pronunciar publicamente sobre o luto que ainda enfrenta. O cantor britânico faleceu em 16 de outubro de 2024, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

A declaração mais recente de Kate veio durante uma interação com seguidores nas redes sociais. Questionada sobre como tem lidado com a ausência do ex-namorado, a influenciadora descreveu o processo como “imprevisível” e revelou estar passando por uma montanha-russa emocional. “Há dias em que consigo lidar melhor, mas outros em que tudo parece insuportável. Estou tentando viver um dia de cada vez e fazer o meu melhor”, compartilhou.

Sensível à dor alheia, Kate aproveitou a resposta para demonstrar empatia com seguidores que também lidam com perdas. “Sinto muito se você também perdeu alguém especial”, escreveu a modelo, que, desde a morte do artista, tem mantido certa discrição online — embora, eventualmente, publique lembranças do casal ou músicas que marcaram o relacionamento.

Em conversa anterior com o tabloide britânico The Sun, Cassidy reforçou sua crença de que a morte do ex-companheiro foi um acidente. “Foi uma tragédia. Nunca passou pela minha cabeça que algo assim pudesse acontecer com ele. Ele estava em um momento mental muito bom”, afirmou, ao lembrar dos últimos dias que passaram juntos na capital argentina. “Amei a alma do Liam. Estive ao lado dele nos altos e baixos.”

O velório de Payne foi realizado em 20 de novembro de 2024, na Igreja de St Mary, em Amersham, na Inglaterra. A cerimônia reuniu familiares, amigos íntimos e nomes conhecidos da indústria musical. A investigação sobre as circunstâncias do acidente segue em andamento na Argentina, mas funcionários do hotel e um amigo próximo do cantor já foram inocentados de qualquer envolvimento.