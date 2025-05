Longa-metragem sobre a origem de Luiz Gonzaga ganha trailer

Nesta quinta-feira (8/5), o longa-metragem Luiz Gonzaga — Légua Tirana ganhou trailer inédito. O filme apresenta a jornada do menino que se tornou Rei do Baião, desde a infância até a vida adulta. A data de estreia está marcada para 12 de junho. Confira:

Dirigida por Diogo Fontes e Marcos Carvalho, a obra retrata a vida e obra do icônico Luiz Gonzaga, conhecido como Rei do Baião, e mergulha n a infância e adolescência do artista. A obra explora as raízes de retirante do Sertão nordestino e revela as conexões profundas entre a música e a rica e complexa cultura que marcou os trabalhos do cantor. Kayro Oliveira interpreta Gonzaga na adolescência, e Wellington Lugo, como jovem adulto.

Também compõem o elenco Luiz Carlos Vasconcelos (Carandiru, Outras Histórias), Cláudia Ohana (A Favorita), Tonico Pereira, Ivanildo Gomes e Bule Bule Mestre. As gravações foram realizadas na Chapada do Araripe, divisa dos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí, e em Caiçara, município da Paraíba. O filme celebra a diversidade cultural brasileira e o legado duradouro de um dos maiores artistas do país.