ADUnB exibe filme palestino Sem chão em programação especial de aniversário

Nesta segunda-feira (12/5), a Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB) abre a programação de aniversário de 47 anos com a exibição gratuita do aclamado filme palestino Sem chão. A sessão é das 18h30 às 21h, no auditório da ADUnB, no campus Darcy Ribeiro. Será seguida de um debate com convidados.

Vencedor do Oscar de 2025, na categoria de Melhor Documentário, Sem chão foi produzido em 2024 e retrata a destruição da comunidade palestina de Masafer Yatta, na Cisjordânia ocupada, pelas forças israelenses. A direção é assinada por um coletivo de quatro ativistas, Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor, com coprodução entre Palestina e Noruega.

A sessão promove um debate mediado pelo professor aposentado do Instituto de Artes da UnB e integrante do Grupo de Trabalho de Comunicação, Cultura e Arte da ADUnB, José Mauro Barbosa Ribeiro. Também foram convidados Keithe Hamid, Heloisa Vilela, Muna Odeh e Alfredo Feres. José Mauro reforça a importância do filme no contexto político atual e o papel da ADUnB em promover atividades que contribuam com a reflexão crítica. “Acompanhamos com preocupação a escalada da violência e as graves violações cometidas contra o povo palestino. Entendemos que o cinema, especialmente obras como essa, tem um papel fundamental na sensibilização da sociedade e na construção de um pensamento político sobre o tema.”

Serviço

Sem chão

Nesta segunda-feira (12/5), às 18h30, no Auditório da ADUnB (Casa do Professor — Campus Darcy Ribeiro da UnB). Entrada gratuita