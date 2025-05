Ana Paulo Arósio abre o coração depois de 15 anos afastada da TV

A atriz e produtora Ana Paula Arósio relembrou os tempos de gravações de novelas em entrevista ao Fantástico, marcando sua primeira aparição pública em anos. Afastada da televisão desde 2010, Ana Paula participou do videocast O Futuro Já Começou, projeto que estreia neste domingo (11/5).

Durante a conversa, ela reviveu momentos dos bastidores da novela Terra Nostra, dirigida por Jayme Monjardim, e contou com bom humor sobre quando montava a cavalo nos Estúdios Globo, de acordo com o portal g1. “Eu entrava dentro da sala de edição com um cavalo”, disse, rindo. “Em novela de época a gente sempre usa cavalos. E os meninos responsáveis pelos cavalos me deixavam montar o quebra-coco, que era um cavalo super mansinho”, recordou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar de ter estrelado o filme A Floresta Que Se Move em 2015, sua última participação na TV foi na série Na Forma da Lei, exibida pela Globo em 2010. De acordo com a revista Vogue, Ana Paula atualmente vive em Londres com o marido, o cavaleiro Henrique Pomblon Pinheiro.