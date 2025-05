Tributo a Belchior de Alessandra Terribili volta a Brasília neste sábado

Alessandra Terribili interpreta o repertório de Belchior desde 2012 e mantém “a mesma empolgação há treze anos”. Neste sábado (10/5), às 20h30, ela sobe ao palco do Clube do Choro com canções adaptadas à roupagem rock em parceria com o power trio composto por Marcus Moraes (guitarra), Vavá Afiouni (baixo elétrico) e Thiago Cunha (bateria).

Na relação artística com a obra do compositor cearense, a intérprete continua a perceber detalhes que haviam passado despercebidos e acredita que a singularidade de Belchior parte disso: “As pessoas têm uma conexão especial com essa obra e com esse artista pela forma de compor e letras únicas”.

O espetáculo também faz referencia a Carlos Drummond de Andrade a partir de faixas do disco As várias caras de Drummond, em que Belchior musicou os poemas do autor mineiro.“Belchior era um grande artista e um grande admirador de arte, e não por acaso ele dialoga ou faz referências a muitos artistas em suas músicas”, comenta Terribili.

SERVIÇO



Belchior - Era uma vez um homem e seu tempo

Sábado (10/5), às 20h30, no Clube do Choro (St. de Divulgação Cultural, Bloco G). Ingressos: R$ 100, neste neste link.