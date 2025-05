Diretor de ‘House of Cards’, James Foley morre aos 71 anos

Diretor de títulos famosos como Twin Peaks, Hannibal, House of Cards, filmes da franquia de Cinquenta Tons de Cinza e até de clipes da Madonna, James Foley morreu no início desta semana, aos 71 anos, em decorrência de um câncer no cérebro. A informação foi confirmada por um representante do artista à Variety.

De acordo com a assessoria do cineasta ao The Hollywood Reporter, ele morreu “pacificamente enquanto dormia” em casa, em Los Angeles (EUA), após lutar contra um câncer cerebral por anos.

Foley nasceu no Brooklyn, em Nova York (EUA), e iniciou a carreira de cineasta no último ano da faculdade de cinema. Na época, encontrou com Hal Ashby por acaso – diretor de Ensina-me a Viver (1971) e Muito Além do Jardim (1979) – que o convidou para trabalhar em sua produtora.

A proposta resultou no sucesso de Foley. Ele estreou na direção cinematográfica com Jovens sem Rumo (1984); dirigiu os clipes Dress You Up, Live to Tell e Papa Don't Preach da rainha do pop; e comandou Caminhos Violentos (1986), estrelado por Sean Penn e Christopher Walken.

Além disso, a carreira de Foley, marcada por histórias noir, contou com a colaboração de grandes nomes de Hollywood. O diretor trabalhou com Al Pacino, Halle Berry, Sean Penn, Daryl Hannah e Aidan Quinn, por exemplo.

O projeto O Sucesso a Qualquer Preço (1992), estrelado por Al Pacino, recebeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro. Mais recentemente, Foley assumiu a direção dos dois últimos filmes da franquia inspirada nos livros eróticos homônimos Cinquenta Tons de Cinza: Cinquenta Tons Mais Escuros e Cinquenta Tons de Liberdade, estrelados por Dakota Johnson e Jamie Dornan. O cineasta dirigiu 12 episódios da série de política norte-americana House of Cards.