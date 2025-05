Gamescom Latam 2025 atrai 131 mil pessoas e confirma edição de 2026

A Gamescom Latam 2025 encerrou sua segunda edição com números expressivos e uma missão cumprida: posicionar o Brasil como um verdadeiro protagonista da indústria global dos games. Realizada entre 1º e 4 de maio no Distrito Anhembi, em São Paulo, a feira recebeu mais de 131 mil visitantes e consolidou-se como um dos maiores eventos de games da América Latina. Com uma estrutura robusta, a edição deste ano se afirmou como uma plataforma estratégica para criadores, empresas e fãs.

Estandes de peso

Gigantes como Nintendo, Warner Bros., Sega, Bethesda e Epic Games marcaram presença com ativações de impacto. Em um espaço mais amplo e moderno, o público circulou por corredores organizados e pôde experimentar diversas tecnologias de ponta.

Leia mais: Sandisk destaca linha Creator Series na Gamescom Latam 2025



Estande da Nintendo atrai fãs com jogos localizados e brindes exclusivos na Gamescom Latam 2025. Leo Lima/EM/DA Press



A Bethesda levou uma das atrações mais disputadas do evento: testes exclusivos de 'Doom: The Dark Ages' e 'Indiana Jones and the Great Circle'. A Epic Games apostou em ativações ao vivo com Fortnite, enquanto a Nintendo, ainda sem Switch 2, focou em títulos localizados como 'Super Mario Odyssey' e 'Pokémon Scarlet & Violet', além de distribuir mochilas exclusivas do programa My Nintendo.

Inovação nos holofotes

O estande da SanDisk chamou atenção ao lançar a nova linha 'Creator Series', desenvolvida especialmente para criadores de conteúdo. Em entrevista exclusiva ao podcast Glitch Clube, João Almeida, diretor comercial da SanDisk Brasil, explicou:

“Escutamos muito os criadores para entender suas dores: falta de espaço, lentidão, desorganização. A Creator Series nasceu para resolver isso.”

Com 120 m² e parcerias com influenciadores e a equipe Fúria, a SanDisk reforçou a aproximação com o público criador. “Queremos fidelizar quem já vive e trabalha dentro desse universo”, completou João.

Confira a entrevista:

Games nacionais e indies

O espaço iD@Xbox, voltado para jogos independentes apoiados pela Microsoft, destacou títulos como 'Mullet Madjack' e 'One Card One Shot – Mafia'. “O apoio da Xbox ajuda desenvolvedores a ganharem visibilidade e espaço no mercado”, afirmou um dos expositores.

Uniqkiller destaca proposta única dos desenvolvedores Hyperjoe/Dilulgação

Conversamos também com o estúdio brasileiro Hyperjoe, que prepara o lançamento do game 'Uniqkiller', com Open Beta previsto para julho. Guilherme Martins (CEO) e Marcux Melim (diretor de produção) destacaram a ambição global do projeto:

“Temos equipe experiente e estamos apostando em publicação própria. O jogo será lançado em inglês, mas com localização para o Brasil e outros países.”

Conexão com o público

Figuras populares como Sidão do Game, Gaules e Rato Borrachudo circularam pelo evento, gerando conteúdo e interagindo com fãs.

Leia mais: Death Stranding 2 mudou de data por causa de GTA VI



“A estrutura da edição 2025 está impecável. A Gamescom Latam tem tudo para ser o maior evento gamer do Brasil”, afirmou Rato Borrachudo, com exclusividade ao Estado de Minas.

Engajamento, comunidade e nostalgia

Para além dos lançamentos, a comunidade foi protagonista. Anadege Freitas, diretora de Conteúdo e Parcerias da Twitch/Amazon, explicou ao Glitch Clube:

“Os jogos na Twitch são só um plano de fundo para a interação social. Nossa plataforma gera conexão com o público.”

Para a Twitch, o foco vai além dos jogos: é a comunidade quem move a conexão, diz Anadege Freitas Tatiane Peres/Twitch

A Gravity apostou no apelo emocional com o relançamento de 'Gunbound'.

“O servidor brasileiro de Ragnarok era um pedido antigo da comunidade. E o retorno de Gunbound foi pensado para quem tem memória afetiva com os games dos anos 2000”, contou Gabriel Castro, diretor de projeto.

A recepção foi calorosa: longas filas, jogadores emocionados e muitos relatos nostálgicos. “Esse gostinho de infância é o que move nosso trabalho”, afirmou Gabriel.

Gunbound retorna na Gamescom Latam com apelo nostálgico e filas de fãs emocionados Gravity/Divulgação

Relançamentos e fan service

A Team Liquid Brasil esteve presente com um estande que misturava loja, ativações e experiências interativas Team Liquid/divulgação

Outro destaque foi o retorno de 'Outlive 25', clássico brasileiro de estratégia em tempo real. Desenvolvido pela Continuum, o game volta com suporte moderno e editor de campanhas reformulado.

“Mesmo sem suporte oficial, Outlive nunca morreu. A comunidade manteve vivo e exigiu essa volta”, disseram Rafael Dolzan e Rodrigo Dal’Asta, desenvolvedores em entrevista exclusiva.

A Team Liquid Brasil também brilhou com um estande que misturava loja, ativações e experiências interativas.

Leia mais: Xenoblade Chronicles X chega renovado ao Switch com edição definitiva



“A gente quer estar próximo dos fãs. Somos digitais, mas o contato direto é essencial. Aqui, a galera tem liberdade para explorar, tirar foto, jogar e se sentir parte”, explicou Rafael Queiroz, gerente geral da organização.

Web3 e esports

A OLA GG levou um torneio de 'Parallel' com 10 mil dólares em prêmios OLA GG/Divulgação

A OLA GG levou um estande de 60 m² repleto de ativações, brindes e um torneio do game 'Parallel' com 10 mil dólares em prêmios.

“Viemos conhecer a comunidade local e convidá-los a participar do torneio que a OLA está oferecendo, com premiação de 10 mil dólares”, disse Nico del Pino, CEO da OLA GG.

A W7M Esports promoveu ativações onde fãs desafiaram pro players e interagiram com atletas da organização. “Nosso foco é a comunidade. Queremos que o público se sinta parte da W7M, tão grande quanto qualquer outra gigante dos esports”, afirmou a equipe.

Kimetsu no Yaiba no estilo Naruto

Demo de Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 impressiona pelo visual fiel ao anime e pela jogabilidade fluida Leo Lima/EM/DA Press

Os fãs de anime puderam testar 'Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2', sequência do popular jogo de luta da CyberConnect2. A demo focava no modo versus e impressionou pelo visual fiel ao anime e pela jogabilidade fluida, com dinâmica que remete à série 'Naruto: Ultimate Ninja Storm', também assinada pelo mesmo estúdio.

Aproveitando o hype do arco final da animação, o novo título promete ser um prato cheio para os fãs de fighting game e anime.

Olhares de fora

Gabriela Siemienkowicz, da 11 bit studios, veio ao Brasil para apresentar o game The Alters Leo Lima/EM/DA Press



Gabriela Siemienkowicz, Head de comunicação da 11 bit studios estúdio de 'Frostpunk' e 'Moonlighter', também participou da Gamescom Latam 2025. Veio ao Brasil para apresentar 'The Alters', jogo de sobrevivência com lançamento marcado para 13 de junho.

“Viemos sentir o clima da comunidade, conversar com os fãs e entender se este é um bom lugar para estarmos mais presentes”, contou.

Ela destacou o carinho do público brasileiro por 'Frostpunk', que retorna com duas continuações: 'Frostpunk 2' e 'Frostpunk 1886'. Gabriela também celebrou a parceria renovada com o estúdio Digital Sun para 'Moonlighter 2: The Endless Vault', agora em 3D.

“É emocionante ver que, mesmo do outro lado do mundo, as pessoas conhecem nossos jogos. Isso só reforça nossa vontade de voltar”, completou.

Brasil no topo

Em entrevistas exclusivas, Patrícia Sato (Abragames) e Carlos Silva (Pesquisa Game Brasil) ressaltaram o bom momento da indústria nacional.

“O Brasil tem muito a dizer em games. Temos talento, criatividade e agora infraestrutura para alcançar novos patamares”, afirmou Patrícia. Confira a entrevista:

Carlos destacou que 82% da população brasileira joga com frequência.

“É um mercado massivo, diversificado e pronto para exportar jogos, experiências e tecnologia. Eventos como a Gamescom Latam mostram que somos protagonistas”, veja a a conversa:

Evento confirmado em 2026

A Gamescom Latam já tem data marcada para a próxima edição: entre os dias 30 de abril e 3 de maio de 2026, no Distrito Anhembi. O Dia VIP retorna em 29 de abril, exclusivo para imprensa, convidados e influenciadores.

Próximos passos

Com estrutura profissional, programação diversa e alta adesão do público, a Gamescom Latam 2025 deixa claro que não é apenas uma feira, mas um marco no calendário da indústria. Os planos para o futuro são ambiciosos: manter o crescimento, atrair mais expositores internacionais e consolidar o Brasil como um destino estratégico para games, tecnologia e inovação.

Se depender da comunidade, do mercado e da força criativa local, esse futuro já começou.