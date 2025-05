Show de Roberto Carlos em Brasília está com abertas

O show de Roberto Carlos em Brasília, da turnê Eu ofereço flores, está com as vendas on-line e físicas abertas. A apresentação do ídolo de gerações ocorre em 27 de setembro, às 20h, no Centro de Convenções Ulysses. Os ingressos estão disponíveis na plataforma da Bilheteria Digital a partir de R$ 350. A bilheteria física oficial é o restaurante Koni, da SQS 209 e CLSW 101.

O tour faz parte do lançamento do EP Eu ofereço flores, de 2024, e também conta com os outros sucessos da carreira do artista. O rei tem mais de 70 álbuns lançados no Brasil e também conta com inúmeros outros sucessos em diferentes idiomas. Ele é o artista solo com mais álbuns vendidos na história da música popular brasileira, com mais de 140 milhões de cópias, e ganhou seis Grammy Latinos e um Grammy Awards de Melhor Cantor Latino-americano em 1988.

Serviço

Eu ofereço flores



Show de Roberto Carlos. 27 de setembro, às 20h, no Centro de Convenções Ulysses (SDC - Ulysses Guimarães, Brasília - DF, 70655-775, Brasil). Ingressos a partir de R$ 350, à venda na Bilheteria Digital (on-line) e Koni (físico).