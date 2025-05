Bad Bunny anuncia data extra para show no Brasil em fevereiro

Na última quinta-feira, os ingressos na pré-venda para o show do porto riquenho Bad Bunny esgotaram em 37 minutos. O artista havia divulgado que estará no Brasil no dia 20 de fevereiro de 2026 e, após o sold out da pré-venda, uma data extra no Brasil foi adicionada na agenda de shows. Bad Bunny fará mais um show no Brasil, dia 21 de fevereiro de 2026.

Os shows do cantor serão no Allianz Parque, estádio em São Paulo que tem capacidade para cerca de 44 mil pessoas. A venda geral para o show do dia 20 abriu nesta sexta-feira (9/5), a partir das 10h. Parte do que for arrecadado com a venda dos ingressos será destinada a fundação Good Bunny Foundation, que apoia crianças e jovens de comunidades carentes de Porto Rico.

A turnê Debí Tirar Más Fotos Tour já tem 24 datas marcadas passando pela República Dominicana, Costa Rica, México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Austrália, Japão, Espanha, Portugal, Alemanha, França, Reino Unido, Suécia, Polônia, Itália e Bélgica. Diferente de outras turnês mundiais, Bad Bunny não deixou a América Latina de fora e não incluiu os Estados Unidos na lista.