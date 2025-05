Conheça Rodrigo Ternevoy, brasileiro que atua na série sobre Caso Jean Charles

Rodrigo Ternevoy estreia no Brasil em produção britânica do Disney+ - (crédito: FERNANDA ARAUJO)

Com 10 anos de carreira, o brasileiro Rodrigo Ternevoy expande seu talento em produções internacionais. Depois de conquistar o público irlandês na novela Fair City (novela que está no ar desde 1989 na tevê do país), vivendo o personagem Cristiano San Martin, o ator de 41 anos agora estreia na série Suspect: The shooting of Jean Charles de Menezes, produção britânica da Disney que chegou à plataforma em 30 de abril.

Suspect, dividida em quatro episódios, reconta o trágico assassinato do brasileiro Jean Charles de Menezes, morto pela polícia londrina em 2005 após ser confundido com um suspeito de terrorismo. Ternevoy vive Giovani, irmão de Jean Charles e figura central no apoio à família durante o caso. Para o ator, interpretar Giovani foi uma experiência que misturou honra e responsabilidade.

"Fazer parte de uma história com tamanha relevância social e humana foi, sem dúvida, uma grande honra e também uma grande responsabilidade. Como ator, é muito gratificante poder contribuir para dar visibilidade a um caso tão marcante e necessário de ser lembrado. Ao mesmo tempo, o peso emocional de representar alguém real, que viveu uma dor tão profunda, me fez encarar o trabalho com ainda mais respeito, empatia e entrega", afirma o filho ilustre de São Caetano do Sul, no ABC Paulista.

Ele destaca o desafio de representar alguém que viveu uma dor real, o que exigiu profunda pesquisa e empatia: "Li tudo o que pude sobre o caso, assisti a entrevistas do próprio Giovani e de outros familiares, e mergulhei nesse universo com o máximo de respeito. Meu objetivo era retratar não só o sofrimento, mas também a força de Giovani, que precisou se manter firme como um pilar para os seus, mesmo diante de tamanha tragédia".

Currículo irlandês

Antes de chegar a esse projeto, Ternevoy já havia construído uma trajetória sólida na Irlanda, onde integrou o elenco principal de Fair City por cinco anos (2016-2022). A experiência, segundo ele, foi um divisor de águas em sua carreira. "Entrei logo após me formar, e atuar quase diariamente em um set por tanto tempo foi um aprendizado constante", relembra. Curiosamente, seu personagem, Cristiano San Martin, nem estava planejado inicialmente. "Fiz teste para outro papel, mas os produtores gostaram tanto que criaram um personagem especialmente para mim", conta.

Uma das tramas mais marcantes de Cristiano abordou a violência doméstica em um relacionamento entre dois homens, tema que gerou debates públicos e recordes de audiência. "Foi transformador. Me fez entender o poder social da arte", reflete Ternevoy, que também participou do longa da Netflix O pedido irlandês, protagonizado pela atriz Lindsay Lohan.

No Brasil

Sobre o futuro, Ternevoy mantém expectativas altas. Além de Suspect, ele adianta que há outros projetos em andamento — ainda em sigilo —, mas que o deixam animado. "Quero crescer como ator e explorar papéis que me desafiem ainda mais", diz. Ver sua carreira florescer em diferentes países é, para ele, uma fonte de gratidão. "Saber que meu trabalho conecta pessoas ao redor do mundo me motiva, mas o mais importante é o crescimento contínuo, como artista e ser humano", finaliza.

Rodrigo também está no filme O velho fusca, que filmou em 2022 no Brasil, protagonizado por Caio Manhente e previsto para estrear no segundo semestre desse ano, onde vive o personagem Tio Beto.