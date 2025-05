Madonna terá minissérie sobre a vida e obra produzida pela Netflix

De acordo com o portal, a dupla vinha discutindo a ideia há um tempo, e está partindo do zero: a trama não tem ligação com o filme biográfico da artista há muito tempo especulado. - (crédito: Reprodução/Rede Globo)

Uma minissérie sobre a vida e obra de Madonna está nos estágios iniciais de produção pela Netflix, conforme revelou o Deadline nesta segunda-feira, 12. O projeto é uma parceria da cantora com o diretor Shawn Levy, de Deadpool & Wolverine.

Detalhes sobre a minissérie e elenco ainda não foram divulgados. De acordo com o portal, a dupla vinha discutindo a ideia há um tempo, e está partindo do zero: a trama não tem ligação com o filme biográfico da artista há muito tempo especulado.

O longa estava em desenvolvimento pela Universal Pictures e teria a atriz Julia Garner no papel principal, de acordo com informações da época. O projeto, porém, não chegou a sair do papel.

No ano passado, Madonna insinuou em um post no Instagram que estava trabalhando em uma nova produção sobre sua vida, talvez até mesmo envolvida no roteiro.