Charles Myara celebra 10 anos de DPA, relembra Bozo e volta aos palcos

Ator, dublador, produtor e diretor, Charles Myara se tornou um rosto querido de várias gerações — das crianças dos anos 1980 que o viram como o icônico palhaço Bozo no SBT, até o público atual que o acompanha como Theobaldo, o zelador atrapalhado e carismático de Detetives do Prédio Azul (DPA), série do canal Gloob que completa 10 anos de sucesso em 2025.

Myara reflete sobre a longevidade e o impacto da série infantil: “São 22, 23 temporadas, vai gravar mais uma... É um projeto que deu certo. Já estamos na terceira ou quarta geração de detetives.” O ator valoriza a visibilidade do programa na televisão e nas plataformas digitais: “É um canal que tem uma visibilidade legal e o projeto é muito bom.”

Theobaldo entrou para o elenco fixo e conquistou não apenas o público infantil, mas também pais e avós que assistem à série junto com os pequenos. “Imagina 10 anos fazendo um personagem, gravando praticamente o ano inteiro... você leva um pouco da brincadeira, da energia do personagem com você”, comenta.

Muito antes de DPA, Charles Myara vestiu a icônica maquiagem do palhaço Bozo, entre 1982 e 1985. O programa era ao vivo e exigia comprometimento extremo. Em meio a uma rotina intensa, um episódio curioso ficou guardado até hoje: “Um dia perdi a hora, saí correndo de moto de Ipanema até São Cristóvão, me maquiei e fui pro estúdio de cueca. Pedi para o cameraman fechar a imagem só no rosto. Entrei no ar às 7h29 em ponto. Ninguém percebeu.”

Charles Myara e Vannessa Gerbelli em "Cala a boca e me beija" (foto: Felipe Quintini/Divulgação)

Cala a boca e me beija

Myara encara agora um novo desafio no teatro: desconstruir o personagem infantil para dar vida a Ronaldo, protagonista da comédia romântica Cala a boca e me beija, em cartaz no Teatro Vannucci a partir desta quarta-feira (14/5), no Rio de Janeiro. “É outra viagem, outra pegada. Eu tenho que fazer com que o público acredite no que estou mostrando ali no palco, sem referência ao Theobaldo.”

O espetáculo, que marca a estreia de Helena Galván Miara — esposa de Charles — como figurinista profissional, é uma realização em família e um reencontro de Myara com o teatro adulto. “É uma comédia leve, inteligente, pra cima. Se a gente gosta de fazer, o público vai gostar de ver”, afirma o ator, que compartilha o palco com Vannessa Gerbelli.

A peça tem texto inédito de Bia Montez e Fátima Valença com direção de Ernesto Piccolo, que estreia no palco do Teatro Vannucci, no Shopping da Gávea, temporada de 14 de maio a 26 de junho, quartas e quintas-feiras, às 20h.O espetáculo nasceu de um antigo desejo do ator: “Em 2018, eu estava gravando DPA e pensei com o colega Sávio Mal em montar um espetáculo. A Fátima me mandou esse texto e eu achei super engraçado. Me vi ali.”

Entre risos, dedicação e múltiplos papéis, Myara segue trilhando uma carreira marcada pela versatilidade. Do Bozo ao Theobaldo, passando pelo palco com Ronaldo, ele continua a cativar públicos de todas as idades. Além da atuação, Myara também se dedica à formação de novos talentos. Ele integra a direção da agência Gloss, onde ministra treinamentos online e mentorias individuais para jovens aspirantes a atores e modelos. “É um negócio, mas tem um bom propósito. A gente ajuda no desenvolvimento artístico dessas pessoas.”