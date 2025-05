Jornalista da Globo critica Galvão Bueno: "Se enrolou"

"Nota zero para o desenvolvimento de Galvão Bueno em jogos do Prime Video", disse a jornalista Anna Luiza Santiago - (crédito: Reprodução/Twitter)





Galvão Bueno, ex-narrador esportivo da Globo, tomou nota zero pelo desempenho na partida Corinthians x Internacional, na Neo Química Arena, em Brasília, no último sábado (3), pela Prime Video. A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna play, do jornal O Globo, afirmou que o profissional se atrapalhou diversas vezes.

‘Se enrolou’

"Nota zero para o desenvolvimento de Galvão Bueno em jogos do Prime Video. Está aquém do que se espera de um grande narrador. Em Corinthians x Internacional, ele se enrolou na hora do gol do Colorado e fez outras confusões", disparou a colunista.

Numa rede social, os internautas polemizaram sobre a situação. "Ah, entendi. Ele só era bom na Globo…", ironiza um perfil. "Para, quando tava na Globo ninguém reclamava e continua do mesmo jeito", reforçou outra. "Por mais que o Galvão não deva mais nada à ninguém, todo mundo sabe da história dele como narrador, mas se ele segue nesse papel, espera-se que o faça bem, sofrível, acompanhar e notar que nem os nomes de todos os jogadores da partida ele sabe!", concordou uma terceira.

Em março, Galvão Bueno se mostrou contente em retornar à Band. É na emissora paulista que ele apresenta o Galvão e Amigos. "Era o momento de voltar, de ter essa coisa gostosa, de voltar a própria gente, onde começou. Acho que a vida não deve parar, independente da idade, se só faz bem para a mente, se só faz bem para o corpo… E ter os amigos de volta ao meu lado", explicou.

