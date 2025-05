Globo renova contrato com Renata Saldanha e mais dois participantes do ‘BBB 25’

A Globo oficializou nesta quinta-feira (8) a renovação de contrato com três participantes do BBB 25. A emissora decidiu manter no seu casting a campeã Renata Saldanha, além de Aline Patriarca e Vinícius Nascimento, que participaram do reality como uma dupla de amigos. Os três agora integram a lista de talentos da casa com contrato fixo e foco em projetos de marketing de influência.

Segundo comunicado da Globo, os ex-BBBs passam a ser representados com exclusividade em ações comerciais desenvolvidas para múltiplas plataformas. Isso inclui tanto a criação quanto a distribuição e gestão de conteúdos em parceria com anunciantes. "Passam a ser representados comercialmente pela Globo, com exclusividade", informou a emissora em nota.

Essa iniciativa é liderada pela área ViU, setor interno da Globo voltado a estratégias comerciais e influenciadores. Com isso, Renata, Aline e Vinícius se somam a nomes já consolidados nesse time, como Eliana, Tadeu Schmidt, Gil do Vigor, Beatriz Reis, Giovanna Pitel e Maria Beltrão. A presença de ex-BBBs nesse grupo tem se tornado uma tradição, reforçando o papel do programa como plataforma de visibilidade e carreira para seus participantes.

A estratégia repete o modelo adotado no BBB 24, quando apenas três nomes — Fernanda Bande, Giovanna Pitel e Beatriz Reis — seguiram com vínculo após o reality. Essa seleção cuidadosa mostra o foco da emissora em perfis com potencial de engajamento e identificação com o público, ampliando o impacto das campanhas publicitárias desenvolvidas em seus canais.

