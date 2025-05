"Estava adoecendo", diz Mariana Rios sobre dividir tentativas de engravidar

Mariana Rios não pensa em desistir do sonho de ser mãe ao lado do namorado, Juca Diniz - (crédito: Reprodução/Instagram)





Após um novo desafio em sua jornada rumo à maternidade, Mariana Rios, de 39 anos, decidiu abrir o coração nas redes sociais. Em um vídeo comovente, a atriz e cantora apareceu chorando ao revelar que nenhum dos nove embriões formados durante a recente fertilização in vitro era viável para gestação. A experiência marca mais uma etapa difícil após uma perda gestacional em 2020 e diversas tentativas naturais frustradas. "Hoje eu vou me dar o direito de ficar assim, mas amanhã eu vou acordar melhor", desabafou ela, entre lágrimas.

Apesar da dor, Mariana não pensa em desistir do sonho de ser mãe ao lado do namorado, Juca Diniz. Para ela, o processo é tão valioso quanto o resultado final. "Tenho o poder de decidir se vou contar essa história com alegria ou tristeza", afirmou. A artista também compartilhou que o caminho até a FIV foi uma escolha firme: "A forma como conduzo qualquer decisão na minha vida é muito certeira… Quando percebo que o caminho não vai por onde gostaria, eu recalculo a rota."

Ao tornar pública sua trajetória como tentante, Mariana percebeu o impacto positivo de sua vulnerabilidade. Segundo ela, falar abertamente sobre o assunto é uma forma de inspirar outras mulheres e criar um espaço de acolhimento. "Ao não falar, estava adoecendo de alguma forma", refletiu. Essa consciência a motivou a organizar um workshop sobre maternidade, que reuniu relatos de mulheres com histórias semelhantes.

Mesmo diante do recente fracasso da FIV, ela já está tentando novamente, mas com outra perspectiva. Mariana reconhece que a felicidade não está condicionada à maternidade, e sim no compromisso diário com o bem-estar. "Essa tentativa faz sentido para mim, estou bem para continuar", concluiu, reafirmando sua força e resiliência diante dos obstáculos.

