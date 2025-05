Péricles e Pixote fazem show exclusivo no Correio Braziliense

Péricles em show no auditório do Correio - (crédito: João Pedro Carvalho/CB/D.A Press)

O auditório do Correio Braziliense recebeu importantes nomes do pagode na última sexta-feira (9/5). Com exclusividade, ouvintes da Clube FM tiveram a chance de participar de shows de Péricles e do grupo Pixote.

Ingressos foram concedidos a mais de 100 pessoas como parte do Encontro Marcado, que premia a audiência com apresentações gratuitas.

“Há muitos anos que eu venho a Brasília, me sinto em casa aqui”, afirmou Péricles. Vocalista do Pixote, Douglas Monteiros, o Dodô, vocalista do Pixote, também se sente bem de vir à capital: “É sempre uma alegria. Somos recebidos com o maior carinho e a galera daqui canta demais”, destacou.

Péricles e Pixote também realizaram, nesta sexta (9/5), show no Funn Festival, junto ao cantor Belo, no Estacionamento 2 do Parque da Cidade.