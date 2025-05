Prêmio Candango de Literatura abre inscrições para a segunda edição

Um dos principais projetos para fomentar a leitura e produção literária do DF, o Prêmio Candango de Literatura retorna para uma segunda edição em 2025. Após o sucesso do primeiro ano, a Secretaria de cultura e economia criativa do Distrito Federal (Secec-DF) decidiu investir mais uma vez na premiação que promete aumentar a circulação e o interesse por livros na região.

O Prêmio Candango de Literatura é uma iniciativa da Secec em parceria com o Instituto Casa de Autores (ICA) para incentivar a produção literária da região e o intercâmbio de autores de culturas diferentes. Tanto livros quanto projetos de incentivo à leitura lançados em 2024 estão elegíveis para disputar os R$ 195 mil em prêmios este ano.

A premiação é dividida em três eixos: obras de caráter literário; editorial; e iniciativas

pedagógicas de incentivo à leitura. Entre as categorias estão: Melhor romance; Melhor livro de contos; e o Melhor livro de poesia publicados em 2024, além do Prêmio Brasília de literatura, voltado a autores nascidos ou residentes no Distrito Federal.

No eixo editorial, serão reconhecidos o Melhor projeto gráfico e a Melhor capa de 2024 e no pedagógico melhor projeto de promoção da leitura.

Quem pode participar

Para inscrever um livro, basta ele ter sido lançado em qualquer país de língua portuguesa, estar disponível no formato impresso, ter um International Standard Book Number (ISBN) e ter sido emitido por qualquer entidade reconhecida no Brasil ou em outros países lusófonos. Dessa forma, ele estará apto para concorrer na categoria do gênero literário que pertence, além de Melhor Capa e Melhor Projeto Gráfico. É permitido inscrição de coautores desde que a obra não seja uma compilação.

No Prêmio Brasília, além de todas as regras anteriores, também é preciso comprovação de nascimento na cidade ou residência no local desde 2023, pelo menos. Nas categorias de incentivo a leitura, é necessária a comprovação de atuação do projeto por, no mínimo, dois anos.