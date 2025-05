Campeonato RELOAD de Rainbow Six começa neste sábado (10/5)

Evento traz de volta R6 para o Brasil, depois do Invitation em 2024, principal torneio do jogo, que aconteceu em São Paulo. - (crédito: Divulgação/Ubisoft)

Neste sábado (10/5), começa a primeira edição do torneio RELOAD, um campeonato internacional de Rainbow Six: Siege. A primeira parte da disputa será realizada virtualmente, enquanto a fase final acontecerá presencialmente na Arena Carioca 1, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com a presença de fãs e torcedores jovens. A decisão está marcada para os dias 16 a 18 de maio.

O campeonato reúne os 20 principais times do mundo no cenário competitivo do jogo. Cinco dessas equipes são brasileiras, e o Brasil é considerado a maior potência do momento no ramo. Times nacionais venceram as últimas grandes competições internacionais, e o atual campeão mundial é a FaZe Clan, equipe brasileira. O RELOAD terá uma premiação total de R$ 2,7 milhões.

Mais cedo neste ano, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, saudou com alegria a chegada de mais um jogo de e-sports às terras cariocas:

CS, Free Fire, Just Dance, LOL…



E agora mundial de Rainbow Six. Vai contando aí. Eu disse que o Rio seria capital dos esports sem pause.



Seja bem-vindo, @R6esports https://t.co/IO3I7W87aI — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 15, 2025

Essa competição dá início ao calendário mundial competitivo de Rainbow Six, e o Rio de Janeiro foi escolhido como sede justamente pela enorme base de fãs no país. Isso também foi confirmado em 2024, quando São Paulo recebeu o Six Invitational — campeonato mundial de Rainbow Six — no Ginásio do Ibirapuera. A final daquela competição foi decidida entre dois times brasileiros: FaZe Clan e w7m esports fizeram uma partida surpreendente, com uma virada espetacular da w7m. Para conferir a primeira etapa do campeonato RELOAD, é só acessar o link.

