O diagnóstico de câncer do vocalista da banda 3 Doors Down - (crédito: TMJBrazil)

Brad Arnold, líder e fundador da banda norte-americana 3 Doors Down, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (7) para compartilhar uma notícia delicada com os fãs. Aos 46 anos, o músico revelou que foi diagnosticado com carcinoma renal de células claras, um tipo de câncer nos rins que já se encontra em estágio 4, com metástase nos pulmões.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o cantor falou abertamente sobre o diagnóstico e o impacto que a doença terá na agenda do grupo. “Estive doente nas últimas semanas e decidi procurar ajuda médica. Após alguns exames, recebi a confirmação do câncer. Infelizmente, ele já se espalhou para os meus pulmões”, contou.

Apesar da gravidade do quadro, Brad demonstrou serenidade ao conversar com os seguidores. “Quero que todos saibam que não tenho medo. Não estou assustado com isso. Vou enfrentar da melhor forma que puder”, afirmou.

Por conta do tratamento, a turnê da banda programada para o verão será suspensa. Mesmo diante da pausa forçada, Arnold se mostrou determinado e disse que pretende se apoiar na música para atravessar este momento difícil. Segundo ele, a canção It’s Not My Time, um dos sucessos do 3 Doors Down, será a trilha sonora de sua recuperação.

Fundada em 1996 por Brad, Matt Roberts e Todd Harrell, a 3 Doors Down conquistou notoriedade com o hit Kryptonite, que chegou ao terceiro lugar na Billboard Hot 100. O álbum de estreia, The Better Life, lançado em 2000, se tornou um marco da banda, ultrapassando 7 milhões de cópias vendidas e figurando entre os mais comercializados do ano.

A notícia mobilizou fãs e colegas da indústria musical, que inundaram as redes com mensagens de apoio ao vocalista. Enquanto encara essa batalha pessoal, Brad promete manter os admiradores informados sobre o andamento do tratamento.