Como membros do BTS evoluíram durante hiato

Em entrevista recente ao programa norte-americano Zach Sang Show, J-Hope, um dos integrantes do fenômeno global BTS, refletiu sobre o processo de crescimento individual enfrentado pelos membros da banda durante o hiato iniciado em 2022. Segundo o artista, o afastamento foi necessário para que cada um pudesse evoluir tanto pessoal quanto profissionalmente, especialmente enquanto cumpriam o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul e embarcavam em carreiras solo.

“Para que possamos continuar trabalhando como equipe de forma saudável, foi essencial que cada um trilhasse seu próprio caminho por um tempo. Isso envolveu desafios, sim, mas também proporcionou amadurecimento e novas perspectivas”, disse J-Hope.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante o período de pausa, os integrantes do BTS lançaram projetos musicais solo, enfrentaram as exigências do alistamento e viveram experiências distintas. J-Hope destacou que essas vivências serão fundamentais na próxima fase do grupo. “O que aprendemos sozinhos vai fortalecer o que faremos juntos. Quando nos reunirmos, traremos uma energia renovada para a nossa música”, afirmou.

Leia também: Morre Jailson da Silva, o Madruguinha do Brasil, aos 62 anos

O bate-papo foi ao ar quase sete meses após a dispensa oficial de J-Hope do exército sul-coreano. Ele foi o segundo membro do BTS a concluir o serviço, sucedendo Jin. Outros integrantes — RM, Suga, V, Jimin e Jung Kook — estão prestes a finalizar seus respectivos períodos militares, com retorno previsto para junho deste ano.

Mesmo em meio ao hiato, J-Hope manteve sua presença artística ativa. Desde 2022, lançou o álbum Jack in the Box, o EP Hope on the Street Vol. 1, e, mais recentemente, o single “Mona Lisa”, divulgado em março de 2025.

Com o reencontro dos membros do BTS se aproximando, a expectativa dos fãs cresce. Segundo J-Hope, esse novo momento promete ser ainda mais impactante, com cada integrante trazendo à tona tudo o que viveu — e aprendeu — nesses dois anos de caminhos separados.

As reflexões de J-Hope sobre o período no exército

Após cumprir 18 meses de serviço obrigatório nas Forças Armadas da Coreia do Sul, J-Hope, integrante do grupo BTS, compartilhou suas reflexões sobre esse período de intensa transformação pessoal e profissional. Em entrevista exclusiva à Apple Music 1 com o apresentador Zane Lowe, o artista — cujo nome verdadeiro é Jung Ho-seok — falou abertamente sobre como a experiência impactou sua visão de mundo e sua identidade.

“É um dever que carrego com orgulho”, declarou o cantor e dançarino. “Fazer parte do exército me reconectou com valores essenciais. Conheci pessoas de origens completamente diferentes, vivi uma rotina fora dos palcos e aprendi muito sobre mim mesmo.” Dispensado oficialmente em outubro de 2024, J-Hope se tornou o segundo membro do BTS a concluir o alistamento, seguindo os passos de Jin. RM, Suga, Jimin, V e Jung Kook devem retornar à vida civil até junho deste ano.

Durante a conversa, o intérprete de Chicken Noodle Soup explicou que, apesar do afastamento da indústria musical, nunca deixou de se sentir conectado à arte. “Mesmo vestindo o uniforme, havia uma parte minha que continuava viva na música. Ela nunca me abandonou”, afirmou.

O BTS, que não lança um álbum em grupo desde Be, de 2020, teve suas atividades interrompidas devido ao serviço militar obrigatório de seus integrantes. Ainda assim, os membros seguiram desenvolvendo projetos individuais nesse intervalo, mantendo sua conexão com os fãs ao redor do mundo.

Agora, com o retorno à vida civil cada vez mais próximo para todos os integrantes, J-Hope revelou que os planos para um reencontro estão sendo traçados. “Muito em breve, estaremos todos juntos para conversar sobre o que vem a seguir para o BTS. Acredito que isso vai gerar uma energia extraordinária”, concluiu.