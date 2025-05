The Town anuncia novo espaço para a edição de 2025 do festival

Orquestra responsavel pelo primeiro dia no novo espaço do The Town - (crédito: Divulgação)

Este ano, o festival The Town vai estrear um novo espaço, chamado de The Tower e que promete surpreender o público da Cidade da Música. A experiência em que fantasia e realidade se misturam e transportam o público para uma fábula contemporânea por meio de um espetáculo conta com nova cenografia e mistura as músicas apresentadas com elementos visuais. O espaço consiste em 120 artistas, incluindo a Orquestra Sinfônica Heliópolis e os DJs Victor Lou, GBR, Cat Dealers, Dubdogz, Liu e ANNA, que se apresentarão.

A fábula traz Drahan no centro da experiência, um dragão que nasceu em meio ao mundo sombrio de Murk, onde a natureza havia sido corrompida e a esperança quase extinta. Após surgir de um ovo reluzente, escondido em uma caverna protegida por forças misteriosas que resistiram à destruição ao redor, Drahan cresceu solitário e curioso. Sem rumo, ele voou por muito tempo pelas terras arrasadas, buscando algo que pudesse lhe dar sentido, vida e esperança. O dragão é o elemento central do evento e também interage com o público

O The Town será realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro deste anoi e já teve line-up divulgada. O presidente do evento, Roberto Medina, dia que o The Tower é uma manifestação de um sonho de trazer um espaço onde as emoções, a arte, a música, a dança são embalados por elementos como o ar, o fogo e a água para mostrar ao público que o mundo pode ser melhor, mais vibrante, mais sensível e mais conectado. “São esses momentos que ficam marcados na memória e têm o poder de transformar nossas vidas.”

