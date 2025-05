Bandas do DF são anunciadas no line up do festival 'Convoca'

Banda Galinha Preta vai tocar no festival independente no fim de maio - (crédito: Divulgação )

Por João Pedro Alves—Dois palcos no Recanto das Emas vão receber atrações musicais do cenário independente no final de maio. As bandas do Distrito Federal Galinha Preta, Depois do Inverno, Os Maltrapilhos e o músico e youtuber Guizão foram confirmados como atrações da 5ª edição do Festival Convoca.

Os nomes se juntam a Eskröta (SP), Murderess, Fosco e Never Look Back. Fundador, vocalista e guitarrista da banda Galinha Preta, Frango Kaos ressalta a união para aproximar a cultura de diferentes públicos. “Não tem muito evento na periferia. A gente tem que se ajudar. E as bandas locais desenvolveram essa parceria.”

Um desses parceiros é o vocalista de Os maltrapilhos, Márcio Vinícius, banda hardcore da Ceilândia com mais de 30 anos de história: “Nossa cena agradece, porque não é todo final de semana que as bandas têm espaço para apresentar seu trabalho nas regiões administrativas com boa estrutura e remuneração”, celebra.

No dia 30, sexta-feira, será realizado apenas o cineclube ao ar livre. Os shows ocorrerão no sábado (31/05). Exposição fotográfica, espaço infantil, feira de expositores e área gastronômica também vão fazer parte do festival. A entrada é solidária, por meio de um quilo de alimento não perecível.