"Ancelotti na Seleção Brasileira" ganha destaque na imprensa internacional

O anúncio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de que Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira repercutiu na mídia mundial. Nesta segunda-feira (12/5), o portal espanhol Marca comentou sobre o desligamento de Ancelotti do Real Madrid para assumir o cargo no Brasil.

O Marca destacou que, na última sexta-feira (9/5), já havia antecipado que o treinador italiano tinha um acordo com a Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2026, e o anúncio ocorreria após o clássico entre Real Madrid e Barcelona, o que de fato aconteceu. De acordo com o portal espanhol, Ancelotti anunciará a saída do Real Madrid em coletiva de imprensa na terça (13/5), em Valdebebas (Espanha).

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, comemorou o acerto: "Levar Carlo Ancelotti ao comando do Brasil é mais que uma decisão estratégica. É uma declaração ao mundo de nossa determinação em recuperar o topo do pódio. Ele é o melhor treinador da história e agora dirige a melhor seleção nacional do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos para o futebol brasileiro".

Ainda segundo o Marca, o acerto com Ancelotti estava fechado desde abril, mas foi mantido em sigilo até depois do clássico espanhol entre Real Madrid e Barcelona. Ancelotti se despedirá do Real Madrid após o jogo contra o Celta de Vigo (25/5). A estreia na Seleção está marcada para o dia 6 de junho, fora de casa contra o Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O primeiro jogo no Brasil será quatro dias depois (10/6), contra o Paraguai, no Estádio do Morumbi (São Paulo).

O jornal italiano La Gazzetta dello Sport comentou que Ancelotti se tornou o quarto treinador estrangeiro nos 110 anos de história da Seleção Brasileira, depois do uruguaio Ramón Platero, do português Joreca e do argentino Filpo Núñez. Eles comandaram o Brasil em apenas sete partidas no total, participações que valem apenas para a estatística.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com Ednaldo Rodrigues, Ancelotti cumprirá integralmente o contrato com o Real Madrid até o fim da temporada. “Quero agradecer especialmente ao presidente Florentino Pérez e a José Ángel por toda a compreensão, diálogo e apoio que tornaram essa transação possível. Nosso novo comandante iniciará os trabalhos em breve”, declarou.

O portal esportivo destaca que as tratativas entre CBF e Ancelotti vêm de longa data. Em 2023, o italiano recusou uma primeira oferta. Neste ano, as negociações foram retomadas e ganharam força a partir de abril. Ele chegou a ir a Londres recentemente para formalizar o acordo, que só foi fechado oficialmente agora, em maio.

Leia também: Ancelotti diz que tudo dará certo caso jogadores do Real Madrid o ouçam

Ancelotti deixa o Real Madrid como o treinador mais vitorioso da história do clube, conforme o Marca, com 15 títulos no currículo: três Champions League, três Supercopas da Europa, uma Intercontinental, dois Mundiais de Clubes, duas Ligas Espanholas, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei. Também foi eleito o melhor técnico do mundo nas temporadas 2013/14, 2021/22 e 2023/24.

No Brasil, Ancelotti trabalhará ao lado de Rodrigo Caetano, coordenador geral da CBF, e do ex-zagueiro Juan, coordenador técnico, para montar a primeira convocação, divulgada no dia 26.