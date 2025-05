TCU vai analisar auditoria de contas do INSS de 2024 na quarta

A sessão está marcada para começar as 14h30 e vai analisar o fluxo de recursos internos do órgão e destinado aos seus beneficiários - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

Uma auditoria das demonstrações contábeis do exercício de 2024 do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) será pautada no Tribunal de Contas da União (TCU) na quarta-feira (14/5) e inclui a análise das contas do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS), relativas ao exercício de 2024.

O relator é o ministro Jhonatan de Jesus, ele fará a leitura do voto de sua decisão com base no relatório da auditoria. O tema poderá entrar em debate, o que resultará em recomendações e determinações ao órgão, com possível aprovação das contas auditadas, com ou sem ressalvas.

Nesta primeira etapa, não há previsão para responsabilização ou punição, tendo em vista que é uma auditoria rotineira das contas públicas. A sessão está marcada para começar as 14h30 e vai analisar o fluxo de recursos internos do órgão e destinado aos seus beneficiários.