Brasil terá presença massiva na festa do 78º Festival de Cannes

Com uma relevância acentuada, o Brasil marca presença na 78ª edição do Festival de Cannes, a ser aberta nesta terça-feira (13/5), com a exibição de um filme fora de competição: Leave one day (Amélie Bonnin). O sublinhar na comitiva brasileira se dá pelo fato de o país ser o homenageado no Mercado do Filme, segmento da festa de cinema reservado a negociatas entre distribuidores, produtores, comissões de festivais e empresas de vendas de audiovisual. Seis anos depois de vencer o Grande Prêmio do Júri (ao lado de Juliano Dornelles, com Bacurau), Kleber Mendonça Filho volta ao páreo pela Palma de Ouro, com o longa O agente secreto, estrelado por Wagner Moura.

A circulação de dinheiro e oportunidades criativas a ser balizada por Cannes é encabeçada por discussões lideradas pela ministra da Cultura Margareth Menezes e a secretária do audiovisual Joelma Oliveira Gonzaga. Uma comitiva robusta pretende prospectar algo da visibilidade do país vencedor do Oscar, por Ainda estou aqui. Na chamada Quinzena dos Realizadores, com ponte entre realizadores brasileiros e representantes de Cuba, Portugal, Israel e França, A Fábrica — em projeto comandado por Karim Aïnouz — tornou-se polo para criadores de curta-metragens a serem mostrados.

Numa vitrine paralela que celebra a ação de criadoras em movimento, com o chamado prêmio para Talento Emergente, a diretora Marianna Brennand (de Manas) foi selecionada para despontar nos holofotes. Integrante do corpo de jurados da chamada Palma Queer, o diretor Marcelo Caetano (de Baby) também traz brilho para os brasileiros como Juliana Paes, Juan Paiva e Camila Queiroz (escolhidos como comissão de frente para promover marca patrocinadora). Na Semana da Crítica e na mostra Um Certo Olhar, respectivamente, de novo, produções brasileiras brilham, com o curta Samba infinito (de Leonardo Martinelli) e O riso e a faca (de Pedro Pinho). Para Vigo me voy! (documentário por Karen Harley e Lírio Ferreira, em torno de Cacá Diegues) será o representante do Brasil, na disputa pelo Olho de Ouro, prêmio atribuído no segmento Cannes Classics.