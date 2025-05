As Caixeiras Companhia de Bonecas levam espetáculo Huevos Revoltos ao Guará

O grupo As Caixeiras Companhia de Bonecas paresenta, a partir de quinta-feira (15/5) e até domingo (18/5) a pela Huevos revueltos — Um ato cênico exaustos. As sessões serão realizadas no Teatro da Administração do Guará II pelo grupo de lambe-lambe composto por Amara Hurtado, Jirlene Pascoal e Mariana Beata.

Em Huevos Revueltos, as personagens compartilham um café da manhã em uma atmosfera cercada de cenas inusitadas. É uma festa estranha, na qual são servidos ovos e pão com fumaça, e na qual as personagens carregam uma exaustão que se entrelaça com uma esperança surgida de um sonho do desconhecido na vida dessas três mulheres que enfrentam a menopausa.

A peça trata, com irreverência e afeto, das mudanças que surgem no decorrer da vida pessoal e das coisas que não têm remédio. É um ato que leva à reflexão sobre o nosso modo automático no tempo em que se oprime e apressa tudo e todos. Este é um espetáculo feito por pessoas cansadas, para pessoas cansadas e que convida a uma pausa em meio às inquietações.

A dramaturgia é construída por Ana Flávia Garcia a partir de reflexões individuais de Amara Hurtado, Mariana Beata, Jirlene Pascoal.

Serviço

Huevos Revueltos um Ato Cênico Exaustos

A partir de quinta-feira (15/5) até domingo (18/5), às 20h, quinta (15/5) e sexta (16/5), às 14h30, sexta (16/5) e sábado (17/5), às 20h (Sessões com acessibilidade, com tradução para Libras), no Teatro Sesc Silvio Barbato (Setor Comercial Sul, Quadra 02, Edifício Presidente Dutra, Asa Sul), com entrada gratuita e livre para todos os públicos

