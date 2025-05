Andressa Urach revela fortuna que já ganhou em um ano como atriz pornô

Andressa Urach, que se tornou uma das maiores personalidades da indústria do pornô, revelou quanto já ganhou em cerca de um ano produzindo conteúdo adulto.

Em entrevista ao Camarote do Chico Barney, do Canal UOL, a modelo e ex-vice Miss Bumbum afirmou que a indústria é uma ‘máquina do dinheiro’, e que migrou para a área justamente com essa perspectiva.





"Eu entendi o seguinte, que o pornô é o que mais dá dinheiro hoje no mundo. Existem números que comprovam isso. Eu sempre pensei muito. Quando eu fui para a prostituição, eu fiz o cálculo de cada programa no final do mês. Eu digo, uau!", disse Andressa Urach.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Quando eu fui para o conteúdo adulto, e eu nem fazia explícito, já ganhei valores exorbitantes. Eu disse: isso é uma máquina de dinheiro. E eu sou uma pessoa que entra de cabeça", explicou ela. A ex-participante de A Fazenda 6, inclusive, já chegou a perder R$ 2 milhões que doou para a Igreja Universal, mas assegurou que triplicou o valor.

"Recuperei os R$ 2 milhões"

"Eu pensei: pera aí, eu já falei para o mundo inteiro que fiz coisas horríveis. Uma a mais, uma a menos para sair do fundo do poço… porque assim, eu fui roubada, a minha fé foi roubada, o meu dinheiro foi roubado. Eu precisava me reerguer", relembrou Urach. "Perdi R$ 2 milhões que eu consigo comprovar. E até hoje não foi julgado. Eu recuperei pelo menos três vezes mais. Um pouquinho mais. Foram R$ 7 milhões em menos de um ano", pontuou.