Soraya diz que Virgínia Fonseca deu exemplo de coragem na CPI das Bets

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets, elogiou nesta terça-feira (13/5) a postura da influenciadora Virgínia Fonseca, que prestou depoimento à comissão. “Ela foi a primeira influencer que se colocou à disposição desde dezembro. É muito nova, mas deu um exemplo de coragem”, afirmou Soraya em entrevista ao Correio. Para a parlamentar, o gesto de Virgínia pode incentivar outros influenciadores a colaborarem com a investigação.

Segundo a senadora, o depoimento contribuiu para esclarecer a zona cinzenta em que se encontram os criadores de conteúdo digital. “Não é ilegal, mas pode ser considerado imoral, e isso é subjetivo. Estamos num limbo jurídico. Nosso trabalho aqui é justamente construir uma legislação que trate do que hoje não conseguimos coibir”, explicou. Ela defende a criação de regras claras para publicidade e atuação dos influenciadores no setor.

Soraya destacou que o foco da CPI não está apenas na exposição de figuras públicas, mas sim nos crimes por trás das plataformas de apostas. “Estamos investigando lavagem de dinheiro, evasão de divisas e até manipulação de algoritmos que viciam o usuário. A verdade é que esse vício silencioso já está em toda a parte. Não conheço quem não conheça alguém que jogue”, afirmou.

A senadora também comentou o andamento do relatório final da CPI, que, segundo ela, já está em fase avançada. “O relatório está no prelo, em sigilo. Recebemos muitos documentos do Coaf e aguardamos análises da Polícia Federal, que está cruzando os dados. Estamos com prazo exíguo, mas lutando aqui dentro para fazer andar. Se for necessário, vou ao Supremo para garantir a prorrogação da CPI”, avisou.

Durante a entrevista, a relatora mencionou ainda as descobertas feitas pela comissão sobre práticas abusivas de casas de apostas, como a oferta de bônus iniciais altos para atrair novos usuários. “Tem gente que começa a jogar com R$ 2 mil sem ter nem R$ 10 no bolso. Vamos propor na legislação a proibição desses bônus”, adiantou. E completou: “Não vai acabar em pizza. Só se for na pizzaria da PGR, e eu tenho certeza de que nesta PGR, com esta Polícia Federal, não será”.