Claudia Raia desabafa sobre luta contra menopausa: "Lugar obscuro"

Claudia Raia abriu o coração sobre como passou a lidar com a questão da menopausa. A atriz, hoje aos 58 anos, contou ter começado a sentir os sintomas ainda no início do seu cinquentenário, e lhe provocou transformações com a redução de hormônios nesta fase.

Em entrevista à revista Quem, a artista comentou a forma em que buscou tentar abordar o tema através da ficção. "Falar sobre isso me libertou demais. Mas não só me libertou falando na internet com as mulheres, mas neste espetáculo, por ter a opção de ouvir as mulheres todas as noites, com histórias completamente diferentes… isso faz acontecer uma magia dentro de mim de autoconhecimento", explicou ela, que encena o espetáculo Cenas da Menopausa.

"Lugar obscuro"

Claudia Raia afirmou que o compartilhamento dessas experiências evoca um entendimento melhor das pessoas sobre a menopausa. "É um lugar tão obscuro, tão escondido, tão tabu, que as mulheres ficam muito solitárias neste processo e estou aprendendo muito com esse espetáculo", disse.

"É fundamentalmente exercer a sororidade porque nunca soubemos fazer isso na verdade. O patriarcado não nos deixou fazer isso. Então, agora estou exercendo isso", refletiu ela.