Música erudita embala apresentação no CTJ Hall da Casa Thmas Jefferson

Amanhã, o CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson recebe a Sexta Musical, espetáculo gratuito com músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. A apresentação, marcada para às 20h, recebe o Quarteto de Cordas do Teatro Nacional Cláudio Santoro, que estreou em 2017 e é formado por Lilian Raiol, Claudio Cohen, Márcio da Costa e Rodolpho Borges.

Formado por dois violinos, uma viola e um violoncelo, o grupo participou das comemorações dos 130 anos de nascimento do compositor Heitor Villa-Lobos, como convidado da Embaixada do Brasil. O quarteto participa de projetos, como o Música na Estrada, que passa por diversas cidades do país, e o Fête de la musique, comemoração do dia da música na França. Ano passado, o grupo representou a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro no 36º Festival Internacional de Música do Pará, em Belém.

Para a Sexta Musical, o quarteto irá receber a participação especial da pianista russo-brasileira Anastasiya Evsina, um destaque na música clássica internacional. A pianista já se apresentou em locais como o Minato Mirai Recital Hall, no Japão, o Paderewski Hall, na Suíça, e o Rachmaninov Hall do Conservatório Tchaikovsky na Rússia. Anastasiya começou no piano aos quatro anos de idade.

A apresentação no CTJ Hall da Thomas Jefferson terá duas obras clássicas da música de câmara, música erudita composta por um pequeno grupo de instrumentos. Serão apresentados o Quinteto para Piano e Cordas de Robert Schumann e o Quinteto para Piano e Cordas de César Franck.

Sexta musical

Amanhã, a partir das 20h, no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson (SEPS 706/906, Via W5 Sul.

Entrada gratuita.