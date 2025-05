Sesi Lab participa da 23ª semana Nacional de Museus

Na 23ª Semana Nacional de Museus, o Sesi Lab participa com a exposição Energia, Sou Watt?. A exposição fica ao lado do Museu Nacional e funciona nos dias 17 e 18 de maio, das 10h às 19h com entrada gratuita para todos os visitantes. Nela, o o público é convidado a assumir o papel de um personagem responsável por tomar decisões sobre transição energética, equilibrando demandas sociais, econômicas e ambientais. As dez estações equipadas com dispositivos interativos apresentam problemas reais sobre um tema urgente, construindo, passo a passo, um mix energético equilibrado e com metas até 2050.

A semana organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o evento reúne mais de mil museus, instituições de memória e centros culturais em todo o país. O tema deste ano é O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação. No fim de semana de 17 e 18 de maio, a entrada no museu de arte, ciência e tecnologia de Brasília será gratuita.

Em entrevista, a coordenadora de Ações Educativas e Pesquisa do SESI Lab, Luciana Martins diz que a Semana Nacional dos Museus é uma ótima oportunidade para conhecer estes espaços tão importantes nas cidades. Carolina Vilas Boas, coordenadora de Exposições e Ações Culturais completa que no Sesi Lab, os visitantes contarão com três oficinas especiais, além da nossa nova exposição temporária. “E o melhor: o fim de semana será totalmente gratuito no museu, que fica bem no centro de Brasília, com fácil acesso por transporte público, que também é grátis no domingo”.

Serviço

Energia, Sou Watt?

No Sesi Lab, ao lado do múseu nacional nos dias 17 e 18 de maio, das 10h às 19h e entrada gratuita.

