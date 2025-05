Cinema Inflável exibe 'Barbie', 'Moana 2' e mais na Vila Telebrasília

A iniciativa Cinema Inflável, projeto do Ministério da Cultura e do banco Nubank, exibe, a partir desta quarta (14) até domingo (18), na Vila Telebrasília, filmes nacionais e internacionais, além de curtas e videoclipes de produtores locais. O evento é gratuito e tem capacidade de 800 pessoas por sessão.

O objetivo do evento é tornar a experiência do cinema ao ar livre para lugares em que o acesso à cultura é limitado. O Cinema Inflável foi criado em 2013 e já teve 14 edições, todas no estado do Rio de Janeiro, em localidades como Nova Iguaçu, Rio das Pedras, Guapimirim e Itaboraí. Essa é a primeira vez que o evento é promovido no Distrito Federal.

Alguns dos destaques da programação são “Barbie”, maior bilheteria do cinema em seu ano de lançamento; “Moana 2”, indicada ao prêmio de Melhor Animação do Globo de Ouro; e “Estrelas Além do Tempo”, indicado a três Oscars. Entre os representantes do cinema nacional, “Milton Bituca Nascimento” abre a programação de hoje, e o público poderá aproveitar “Kasa Branca”, selecionado para o Festival de Brasília e vencedor do prêmio de Melhor Direção no Festival do Rio, quinta-feira (15).

Confira a programação completa



14/05 (quarta-feira)



17h30 - Abertura

18h30 - Exibição de curta ou clipe de produtor local

19h05 - “Milton Bituca Nascimento”

15/05 (quinta-feira)

17h30 - Abertura

17h45 - Roda de Conversa/Recreação

18h30 - Exibição de curta ou clipe de produtor local

19h05 - “Kasa Branca”

16/05 (sexta-feira)

17h30 - Abertura

17h45 - CEHIB - Romulo Santos

18h30 - Exibição de curta ou clipe de produtor local

19h05 - Barbie

17/05 (sábado)

17h30 - Abertura

17h45 - Formigueiro de Angola

18h30 - Exibição de curta ou clipe de produtor local

19h05 - Moana 2

18/05 (domingo)

17h30 - Abertura

18h30 - Exibição de curta ou clipe de produtor local

19h05 - Estrelas Além do Tempo

*Estagiária sob supervisão de Pedro Ibarra