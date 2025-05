Manuela Dias transforma Odete Roitman em vilã cômica em Vale Tudo

Nesta terça-feira (13), em Vale Tudo, uma cena inusitada: Odete Roitman (Debora Bloch) se divertindo usando um visor de realidade virtual enquanto "matava" as pessoas com um joystick. Ao lado dela, mais um novinho malhado, desta vez interpretado por Vinícius Redd.

‘Tosca’

Na rede social X, foram inúmeros comentários negativos sobre a novela escrita por Manuela Dias. "Vocês não tem vergonha na cara?", "Inacreditável que a Manuela escreveu essa cena tosca", "Manuela Dias deveria ser demitida. Acabou com a novela", "A meta da Manu é arruinar o texto da original", "Tá ridículo o que fizeram com esse remake. Coitada da Débora", "Um clássico que virou Zorra Total misturado com TV Globinho" , foram alguns comentários.

Recentemente, Vale Tudo tomou nota zero na coluna de Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo. A jornalista não engoliu o fato de Maria de Fátima (Bella Campos) cair da janela e não ter maiores consequências.

"Nota zero para a cena de Fátima caindo da janela em Vale Tudo. Beirou o pastelão. Além disso, a moça sentiu só uma dorzinha, teve alta relâmpago do hospital e não foi alvo de qualquer investigação policial", disparou.