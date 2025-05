Globo de Ouro cria nova categoria dedicada a podcasts, saiba detalhes

O Globo de Ouro anunciou, nesta quarta-feira (7/5), a criação de uma nova categoria na premiação: Melhor podcast entrará em vigor na próxima edição, em 2026. É a primeira vez que eles celebram conquistas além do cinema e da televisão, e segundo a organização, o intuito é valorizar todas as formas de entretenimento com base no consumo da audiência ao redor do mundo inteiro.

Helen Hoehne, presidente do Globo de Ouro, explica que os podcasts se tornaram um meio para as pessoas compartilharem histórias e construírem comunidades através de fronteiras e gerações, e que “ao reconhecer as produções nos formatos de vídeo e áudio, a premiação honra suas origens, ao mesmo tempo em que dá espaço para novas vozes e formatos serem ouvidos”.

Os 25 melhores podcasts do ano serão elegíveis para a estatueta com um total de seis indicações finais na categoria. Mais detalhes dos critérios serão divulgados pelo Globo de Ouro nas próximas semanas. A próxima edição, marcada para o dia 11 de janeiro de 2026, será apresentada pela comediante Nikki Glaser, que fez sucesso com suas piadas na última premiação.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel