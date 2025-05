Já não é Max, é HBO Max: plataforma de streaming volta a usar nome anterior

A HBO lançou sua versão de streaming em 2020 e conquistou um espaço no mercado com ofertas que muitos telespectadores consideravam superiores às de outras plataformas - (crédito: Reprodução/Freepik)

O serviço de streaming da Warner, produtora de sucessos como as séries The Last of Us e The White Lotus, mudou novamente de nome para voltar a utilizar a marca HBO, rebatizando a plataforma como HBO Max, anunciou a companhia nesta quarta-feira (14).

A HBO lançou sua versão de streaming em 2020 e conquistou um espaço no mercado com ofertas que muitos telespectadores consideravam superiores às de outras plataformas.

Alguns fãs e observadores da indústria se surpreenderam há dois anos quando a empresa decidiu abandonar o nome HBO — associado à televisão de qualidade com produções como Família Soprano, Game of Thrones e The Wire — para substituí-lo simplesmente por Max.

Na América Latina, a mudança só entrou em vigor no ano passado.

Essa decisão gerou questionamentos sobre a direção que a plataforma tomaria em um mercado cada vez mais competitivo, enfrentando gigantes como Netflix e Hulu, do grupo Disney.

No entanto, sua matriz, a Warner Bros. Discovery, anunciou nesta quarta-feira que decidiu voltar atrás e utilizará novamente o nome HBO, denominando o serviço HBO Max a partir do verão do hemisfério norte.

"O poderoso crescimento que vimos em nosso serviço global de streaming foi construído com base na qualidade da nossa programação", disse David Zaslav, presidente e diretor executivo da Warner Bros. Discovery.

"Hoje estamos trazendo de volta a HBO, a marca que representa o mais alto padrão de qualidade na mídia, para acelerar ainda mais esse crescimento nos próximos anos", destacou.

A empresa afirmou que está em uma dinâmica positiva e que somou 22 milhões de assinantes nos últimos dois anos, com a projeção de alcançar mais de 150 milhões de clientes até 2026.