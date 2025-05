Cia. Novos Candangos oferece peça infantil gratuita para cinco RA's do DF

A Companhia Novos Candangos comemora 13 anos de existência com a estreia de seu primeiro espetáculo de teatro infantil, que conta com mais de 10 atores em cena e todas as sessões gratuitas. Eles vão à cena com o inédito Os dedos da mão do João, peça que conta a história de João, uma criança preta que sonha com os dedos de sua mão direita conhecendo os da esquerda. Apesar das brincadeiras e confusões, os dedos entendem sobre diferenças e amor no decorrer do espetáculo.

Leia também: Morris, o jacaré mais famoso do mundo, morre aos 80 anos

A peça estreia nesta sexta-feira (16/5), às 8h e 10h, na Escola Classe 01 do Guará. Logo após, terá apresentação na Escola Parque da 308 Sul (Asa Sul), em 23 de maio, às 10h e 15h. Em 30 de maio, a Escola Classe 05 de Sobradinho recebe o espetáculo, nos turnos matutino e vespertino, sem horário confirmado. Duas edições permeiam junho, em sessões dia 9, também sem horário definido, pela manhã e tarde, na Escola Classe 02 da Estrutural e dia 16, que encerra a temporada na Escola Classe Juscelino Kubitschek, no Sol Nascente, às 9h e 14h.

Leia também: Companhia brasiliense comemora 20 anos com temporada de espetáculos

O diretor, ator e fundador da companhia Diego de León se alegra com o primeiro infantil: “Eu diria que, mesmo sendo o nosso primeiro infantil, a peça tem totalmente a cara dos Novos Candangos. A gente adora se apropriar de coisas que o público já conhece, fazer coreografias, trazer cenários e figurinos bacanas. Então, apesar de ser voltada para o universo infantil, ela mantém esse estilo pop, contemporâneo, divertido, bem do jeito que a gente costuma fazer. As referências estão todas lá”, diz em nota.

Leia também: Bridgerton: 4ª temporada estreia em 2026 e renovação é confirmada pela Netflix

Todas as sessões terão tradução em Libras e cinco delas contam com audiodescrição, uma por escola. A produção é realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF).



*Estagiário sob a supervisão de Pedro Ibarra