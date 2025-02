Documentário sobre Luigi Mangione ganha data de estreia na MAX e ID

Max e ID anunciam estreia do documentário 'Luigi Mangione: O Assassino do CEO' em 17 de fevereiro - (crédito: Reprodução/MAX)

A MAX exibe, na segunda-feira (17/2), o documentário Luigi Mangione: O Assassino do CEO. No dia 21 de fevereiro, o lançamento será na ID a partir das 22h10. O documentário se aprofunda na história de Luigi Mangione, questionando o que levou um jovem promissor e prestigiado a cometer um crime tão cruel.

O crime ocorreu na manhã do dia 4 de dezembro de 2024. Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare — multinacional americana focada na área da saúde — foi recebido a tiros em frente ao hotel New York Hilton Midtown e foi atingido nas costas e na perna. Luigi Mangione, autor do crime, fugiu logo em seguida. Quatro dias depois, no dia 9 de dezembro, Mangione foi reconhecido por um funcionário do McDonalds e entregue às autoridades. O jovem de 26 anos se encontra agora em julgamento, sendo acusado de assassinato e terrorismo, além de acusações de perseguição e assassinato com uso de arma de fogo, o que pode resultar em pena de morte ou perpétua. Mangione deve comparecer novamente ao tribunal ainda este mês.

O documentário Luigi: O Assassino do CEO é conduzido pelo produtor executivo e apresentador Dan Abrams, que trabalha junto de especialistas, pessoas da indústria e fontes próximas a Luigi Mangione. A investigação se preocupa em analisar o estado mental de Luigi, as teorias que surgiram com o caso e as reviravoltas após sua prisão. A produção do documentário é da Twist Media e Wheelhouse, em parceria com Law & Crime para o ID.