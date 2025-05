Entenda a briga entre Zé Felipe e Luana Piovani nas redes sociais

A recente polêmica entre Luana Piovani e o casal Virginia Fonseca e Zé Felipe movimentou as redes sociais e trouxe à tona um debate intenso sobre influenciadores digitais e sua responsabilidade nas redes. Tudo começou quando Virginia prestou depoimento à CPI das Bets, negando ter incentivado jogos de azar entre seus seguidores. A repercussão foi imediata, e Luana não poupou críticas à postura da influenciadora. "Fico com ódio quando nos tratam como otários", comentou a atriz, demonstrando indignação com as declarações da jovem durante a audiência.

Luana foi além e ironizou o comportamento e até o visual escolhido por Virginia para comparecer à CPI. A atriz fez comparações provocativas e, ao ver que Virginia alegou não entender uma pergunta sobre o impacto de suas campanhas em plataformas de apostas, reagiu com sarcasmo: "Ela não entendeu", escreveu, acompanhando a frase com emojis de riso. A contundência de Luana gerou uma onda de apoio e também de críticas, polarizando a discussão nas redes.

Zé Felipe, marido de Virginia, não demorou a responder às críticas da atriz. Visivelmente incomodado, ele usou palavras fortes ao defender sua esposa e não poupou palavras: "Vai tomar no c…", declarou o cantor em uma resposta direta. A atitude dele intensificou ainda mais a troca de farpas públicas, que ganhou novos capítulos nas horas seguintes.

A tensão continuou quando um internauta provocou Luana sobre a possibilidade de ela responder Zé Felipe com mais contundência. "Consegue dar uma previsão de horário mais ou menos, estamos ansiosos", perguntou. A atriz, no entanto, respondeu de forma enigmática: "Não jogo luz em sombra." A frase teve resposta à altura de Zé Felipe, que ironizou: "Fusível deve estar queimado. Joga luz em nenhum lugar."