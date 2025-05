Gabriel Louchard estreia em Brasília turnê nacional de "Como é que pode?"

Brasília abre as cortinas para a estreia nacional da turnê comemorativa de 10 anos do espetáculo Como é que pode?, que mistura humor, mágica e improviso em uma celebração cheia de surpresas.

Neste sábado (17/5), o Teatro UNIP recebe o ator e ilusionista Gabriel Louchard (conhecido pela série Netflix Senna e pelos humorísticos Zorra total e Vai que cola) para duas sessões únicas (18h e 20h).

A peça, que já encantou meio milhão de espectadores em 600 apresentações pelo Brasil e EUA, ganha roteiro atualizado com piadas sobre TikTok, trânsito caótico e até as aventuras da paternidade do protagonista. De Brasília, o espetáculo segue em uma viagem por cidades como Goiânia, Salvador e Belém, até novembro.

Cada apresentação é diferente, graças à interação ao vivo e truques de mágica que quebram a quarta parede.

Serviço:

Quando: 17/5 (sábado), às 18h e às 20h.

Onde: Teatro UNIP (SGAS 913, Asa Sul).

Ingressos: A partir de R$ 39, no https://bileto.sympla.com.br/event/104496/d/309493 ou na Belini (113 Sul).

Duração: 70 minutos | Classificação: 12 anos | Acessível para cadeirantes.