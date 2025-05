O brasiliense Pietro Cadete estreia como protagonista no teatro em São Paulo

Carlos Marighella foi um político, escritor e guerrilheiro, um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar brasileira, chegando a ser considerado o inimigo "número um" do regime. Sua trajetória impactante agora se torna um espetáculo. Marighella – O homem que não tinha medo tem direção geral, produção e idealização de Allan Oliver, direção de Graça Cunha e é protagonizado por Fábio Neppo e Pietro Cadete — brasiliense, de 18 anos, filho do ator Rainer Cadete com a ex-bailarina do Faustão Lily Alvez, também do Distrito Federal.

A temporada que vai até 22 de junho no Teatro Paiol Cultural, em São Paulo, com sessões às sextas e sábados às 20h30 e domingos às 19h.

A peça escancara a criminalização dos corpos pretos, o silenciamento das vozes dissidentes e o racismo estrutural que ainda define quem é inocente ou culpado antes mesmo do julgamento, e questiona as mentiras contadas pela história oficial e convida o público a enxergar por outras lentes. Para o produtor, o espetáculo é sua forma de “respirar depois de quase me afogarem, e me manter de pé depois de ser injustamente atacado”, e deseja que o público veja, se emocione, reconheça a luta e se una.

Contraste de gerações

Carlos Marighella éinterpretado em sua versão jovem por Pietro Cadete e por Fábio Neppo quando adulto. A proposta é mostrar o contraste de gerações: Carlos jovem sendo ousado, apaixonado e impetuoso, e adulto sendo estratégico e carregando feridas, sendo uma costura poética e política entre gerações.

“Interpretar Marighella é uma grande responsabilidade por contar uma face de um homem político, um herói mulato que merece ser reconhecido e ser fonte de inspiração e firmamento na sociedade. Estou muito honrado com essa oportunidade de participar dessa celebração de mais uma figura ilustre que lutou contra a ditadura, pelo povo, pelo seus. A dobradinha com Pietro é fantástica, pois já percebi a aura talentosa só de olhar pra ele. Muito feliz em trocar com esse prodígio”, diz o ator Fábio Neppo.

Para Pietro Cadete, que vive seu primeiro protagonista nos palcos, a expectativa é de que o público esteja disposto a embarcar na narrativa junto dos atores. “Marighella está sendo meu primeiro protagonista, e as únicas coisas que posso dizer sobre é que eu nunca sorri e aprendi tanto em meio a um projeto. A responsabilidade é grande, mas o aprendizado também é. Acredito que muitas pessoas querem ouvir mais sobre essa história, talvez com outros pontos de vista. Sinto a responsabilidade de repassar a história do homem que foi considerado inimigo número um do estado adiante”, reflete o ator.