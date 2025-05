Joe Don Baker, astro da franquia 007, morre aos 89 anos

O ator norte-americano, Joe Don Baker morreu no dia 7 de maio de 2025, aos 89 anos. A notícia da morte foi divulgada pela família dele nesta semana, sem informações sobre a causa do óbito.

Barker é conhecido por papéis marcantes em filmes de ação e suspense, como a saga 007 e o filme Walking Tall.

Nascido em 12 de fevereiro de 1936, em Groesbeck, Texas, Baker iniciou a carreira artística após servir no Exército dos Estados Unidos e estudar atuação no renomado Actors Studio, em Nova York. A estreia nos palcos ocorreu em 1963, na Broadway, e logo migrou para a televisão e o cinema.

Trajetória

O reconhecimento internacional veio com o filme Walking Tall (1973), no qual interpretou o xerife Buford Pusser, um papel que lhe rendeu aclamação da crítica e do público. Na franquia James Bond, destacou-se tanto como vilão quanto como aliado do agente 007: foi o traficante de armas Brad Whitaker em 007 Marcado para a Morte (1987) e o agente da CIA Jack Wade em 007 Contra GoldenEye (1995) e 007 – O Amanhã Nunca Morre (1997).

Ao longo da carreira, Baker participou de mais de 50 filmes, incluindo Cabo do Medo (1991), Mars Attacks! (1996) e Mud (2012), este último marcando a despedida das telas. Na televisão, recebeu uma indicação ao BAFTA pela atuação na minissérie britânica No Limite das Trevas de 1985.

Fora das câmeras, era conhecido pela discrição e paixão por leitura, natureza e gatos. Foi casado com Maria Dolores Rivero-Torres, entre 1969 e 1980, e não teve filhos. Os familiares o descreveram como um “farol de bondade e generosidade”, lembrando o impacto positivo na vida das pessoas ao redor.

O funeral de Joe Don Baker será realizado na Utter McKinley Mortuary, em Mission Hills, Califórnia.